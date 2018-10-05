Минфин предложил изменить валютный контроль для резидентов под санкциями

Министерство финансов выступило с проектом поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», в котором предлагается смягчить нормы валютного контроля для российских резидентов попавших под санкции, передает РИА «Новости».

В соответствии с проектом поправок предлагается установить возможность для находящихся под санкциями российских компаний производить расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам напрямую, не зачисляя средств на счета уполномоченных российских банков.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен на снижение последствий введения мер ограничительного характера иностранными государствами в отношении «отдельных резидентов», а также создание благоприятных условия для реализации ими внешнеэкономической деятельности.

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