Минфин предложил новую минимальную розничную цену на водку

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на водку в 2019 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект изменений в приказ министерства о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя.

В предложении министерства говорится о повышении минимальной розничной цены на одну бутылку водки крепостью от 37 до 40 градусов с 205 рублей до 215 рублей. Отмечается, что в новую стоимость включены НДС и акциз.

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В обосновании к проекту документа говорится о том, что новая цена должна помочь в борьбе с алкогольным суррогатом и нелегальной алкогольной продукцией на рынке.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил повысить минимальные цены на два вида алкоголя.