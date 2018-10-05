Международные резервы России снизились почти на $1,5 млрд за месяц

Международные резервы России по состоянию на 1 октября составили $459,163 млрд против $460,615 млрд на 1 сентября. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Таким образом, за сентябрь резервы снизились примерно на $1,5 млрд, или на 0,3%.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

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Ранее сообщалось, что ЦБ повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России на 2018 год до $55 млрд.

Чистый отток капитала из России в период с января по август 2018 года вырос в 2,8 раза и составил $26,5 млрд.