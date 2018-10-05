Медведев распорядился разработать план нефтепоставок на российский рынок

Российский премьер Дмитрий Медведев дал поручение ФАС и Минэнерго до 10 октября этого года разработать вместе с крупными нефтяными компаниями план по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок на 2018-2019 годы. Об этом говорится в размещенных на сайте кабмина материалах.

Отмечается, что Медведев поручил принять меры, которые позволят реализовать дизельное топливо и бензин на биржевых торгах. Кроме того, профильные ведомства должны будут до 18 октября предложить шаги по увеличению биржевых операций по нефти с расчетами в российской валюте.

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«ФАС России и Минэнерго России продолжить мониторинг ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов и при выявлении рисков роста цен на нефтепродукты в розничном или оптовом сегменте незамедлительно представить в правительство Российской Федерации предложения», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан в рамках Российской энергетической недели подписали протокол, позволяющий республике начать экспорт бензина.