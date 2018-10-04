Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов поддержал декриминализацию неумышленных налоговых преступлений, передает РИА «Новости».

«Когда мы говорим, что за определенные правонарушения сразу предпринимателя «брали» - и в кутузку, такого не должно быть. Здесь всегда нужно смотреть, что это за правонарушение, умышленно ли предприятие уходило от уплаты налогов или умышленно не показывало свой бизнес. А если предприятие по недоразумению своему допустило те или иные правонарушения — ну, какая здесь уголовная ответственность?», — сказал Силуанов.

Он призвал в подобных ситуациях применять «более гибкие подходы с точки зрения администрирования».