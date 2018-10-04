Правительство России выделило на помощь ипотечникам еще 730 млн рублей

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны решило выделить еще 730 млн руб. для того, чтобы поддержать отдельные категории ипотечников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно программе федерального бюджета, уже было выделено 6,5 млрд руб. для поддержки нуждающихся семей.

Реклама

«Я подписал постановление правительства, которое предусматривает выделение дополнительных 730 миллионов рублей для дальнейшей реализации программы», — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что правительство должно продолжить работу над повышением доступности ипотеки в России.