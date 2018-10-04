Bloomberg: политика Терезы Мэй не соответствует нуждам Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на ежегодном съезде Консервативной партии пыталась сформулировать более широкую повестку дня, нежели говорить только о Brexit, отмечает агентство Bloomberg.

Однако, к сожалению, курс британского премьера был сочетанием довольно скромных успехов и грандиозных ошибок — схема, в значительной степени не соответствующая задачам, стоящим перед Великобританией на данный момент, поясняет агентство.

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За исключением Brexit (выхода Британии из Европейского союза), проблемы страны достаточно понятны, констатирует Bloomberg. Слабый рост заработной платы подорвал качество жизни, а слабая производительность препятствовала росту, говорится в материале. Помимо этого, годы жесткой экономии привели к деградации государственных служб в Британии. Резкий рост стоимости жилья привел к росту задолженности и сокращению возможностей, добавляет агентство.

Сталкиваясь с вызовами, к которым также можно добавить британскую оппозицию, консерваторы, возможно, представили смелую повестку дня по улучшению «британского капитализма», отмечается в материале. Однако все должно было быть иначе, считает Bloomberg.

Большинство из тех решений, которые предложила Мэй на съезде партии, были просто робкими, отмечает агентство. Однако те решения, которые были довольно смелыми — вряд ли улучшат ситуацию в стране.

Еще более вредящим является упорная приверженность Мэй Brexit. Британский премьер и ее партия имеют право выходить за пределы повестки Brexit, однако именно эта тема повлекла за собой реакцию недовольства избирателей британской экономикой.

Ранее сообщалось, что Мэй встретили хитом ABBA на съезде Консервативной партии.