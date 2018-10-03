Путин: Россия всегда будет самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заверил, что Россия всегда будет самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам президента, это связано с тем, что трубопровод в Европу идет прямо от первоисточника. Он подчеркнул, что поставки энергоресурсов надежны и лишены транзитных рисков.

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«Хочу вас заверить, что Россия как была, есть и, безусловно, всегда будет самым надежным поставщиком, в том числе и потому, что трубопроводная система прямо от первичного источника, сейчас из Ямала и Сибири идет», — сказал Путин.

Президент также отметил, что на фоне снижения собственной добычи в Европе объем закупок растет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Курца.