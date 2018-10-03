Путин: Европа заинтересована в реализации «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона исходит из того, что Европа заинтересована в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он сказал по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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«Мы будем бороться за его реализацию», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что газопровод будет построен.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас ответил на претензии президента США Дональда Трампа, который упрекнул Берлин в попадании в зависимость от российского газа.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Курца.