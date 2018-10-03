Путин заявил об укреплении сотрудничества России и Австрии
Российский президент Владимир Путин заявил, что заявил об укреплении сотрудничества между Россией и Австрией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, двусторонние отношения развиваются хорошо.
Он также добавил, что растут капиталовложения с обеих сторон.
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Путин подчеркнул, что Россия и Австрия осуществляют крупные проекты в энергетике и других областях.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что энергоснабжение Европы нельзя представить без России.