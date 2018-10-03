Лавров рассказал о ненадежности Украины как транзитера газа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина как транзитер газа доказала свою ненадежность. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время газотранспортная система Украины находится в «достаточно тревожном» состоянии.

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Он также добавил, что Россия никогда не давала повода для сомнений в своей надежности.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возможную ликвидацию «Нафтогаз Украина».