На должностных лиц «Натали Турс» завели дело о мошенничестве

Следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве должностных лиц ООО Туроператор «Натали Турс». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что полученные от более пяти тысяч граждан средства в размере более 1 млн рублей, в качестве оплаты за туристические услуги, поступили на расчетные счета ООО Туроператор «Натали Турс» и ООО «Панорама Тур», однако обязательства перед клиентами выполнены не были.

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Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).

Ранее сообщалось, что туроператоры с брендом «Натали Турс» заявили о приостановке деятельности.