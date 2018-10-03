В США налоговые органы заинтересовались публикацией о махинациях Трампа

В США налоговые органы штата Нью-Йорк занялась проверкой после публикации The New York Times о том, что президент страны Дональд Трамп якобы нелегально получил наследство от своего отца. Об этом сообщает CNBC.

Согласно опубликованной статье, глава государства получил не менее $413 млн в сегодняшних ценах путем уклонения от налогов.

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«Налоговый департамент изучает обвинения, изложенные в статье New York Times», — заявили в налоговом ведомстве.

Также отмечается, что налоговый департамент изучает все возможные перспективы проведения расследования в связи с публикацией.

Ранее сообщалось, что среди прочего, президент создал подставную фирму, через которую провел миллионы долларов, полученные от родителей, а также помог своему отцу неправомерно списать миллионы долларов с налогообложения.