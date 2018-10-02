АТОР: россияне стали максимально экономить во время отпуска

Российские туристы во время летнего отдыха старались покупать экономичные базовые туристические пакеты и не тратить денег на дополнительные услуги, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Важной тенденцией этого сезона стало сокращение общей стоимости поездок и количества дней пребывания на отдыхе. Туристы стараются выбирать более бюджетные направления и те направления, где предлагают All inclusive, чтобы, заплатив один раз, больше не нести расходы на месте пребывания», — сказала она.

Ломидзе отметила, что при этом значительно сократилась и глубина продаж — то есть люди не приобретали летом туры заранее, а ждали до последнего момента.

Ранее в АТОР рассказали, что поток иностранных туристов в Россию в следующем году может вырасти на 20%.