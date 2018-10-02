В ФСПП рассказали о взыскании долгов по зарплате

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала 5,5 млрд. руб. долгов по зарплате. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«За 7 месяцев 2018 года судебными приставами-исполнителями взыскано задолженности по заработной плате на сумму 5,5 млрд. руб.», — говорится в сообщении.

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За шесть месяцев 2017 года приставы вернули жителям России долги на 5,8 млрд рублей.

«Наибольшее количество предъявленных исполнительных документов о взыскании заработной платы в этом году отмечается в управлениях ФССП России по Свердловской, Костромской, Ярославской, Ростовской, Тамбовской областям, Хабаровскому краю и Еврейской АО, Алтайскому краю и Санкт-Петербургу», — добавили в ведомстве.

По данным Росстата на 1 августа 2018 года, общая задолженность по заработной плате в России составила 3,38 млрд руб. По сравнению с 1 июля она увеличилась на 20,9% — 586,3 млн. руб. Задолженность по заработной плате на 1 августа имелась перед 50,4 тыс. человек: большинство (44%) — работники обрабатывающих производств.