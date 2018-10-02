Госдолг США поставил новый рекорд

Государственный долг США поставил новый рекорд — он достиг отметки в $21,5 трлн. Об этом сообщает Washington Examiner.

Как сообщает издание, в конце 2017 финансового года этот показатель составлял $20,25 трлн. Таким образом, за последний финансовый год госдолг США вырос на $1,25 трлн.

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Подчеркивается, что за последние 11 месяцев этого финансового года государственные заимствования США достигли отметки в $895 млрд, что на $222 млрд больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также продолжает расти дефицит американского бюджета, к 2020 году он достигнет отметки в $1 трлн.

Ранее сообщалось, что Украина направит треть своего бюджета на погашение госдолга.