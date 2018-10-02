Власти Турции распорядились задержать 417 человек в рамках финансового расследования

Прокуратура Стамбула санкционировала задержание 417 человек в рамках расследования финансового преступления. Об этом сообщает CNN Turk.

Уточняется, что речь идет о гражданах, которые переводили в США деньги для иранцев. Общая сумма транзакций оценивается в $410 млн.

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Ранее СМИ сообщали, что турецкие власти намерены построить еще больше тюрем после неудавшейся попытки госпереворота в 2016 году.

Отмечалось, что в настоящий момент тюрьмы в Турции переполнены. После путча были задержаны или уволены десятки тысяч военных и государственных служащих.