Гройсман назвал «подарком врагу» идею ликвидировать «Нафтогаз»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ликвидация «Нафтогаза» лишит Киев $2,6 млрд, которые госкомпания пытается взыскать с российского «Газпрома». Об этом сообщает «Укринформ».

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ликвидирует «Нафтогаз», если станет главой государства.

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«Только сейчас ведется работа по аресту активов [«Газпрома»]. Они действительно должны нам перечисления [в размере] $2,6 млрд. Совершенно очевидно, что ликвидация «Нафтогаза» ликвидирует и сам долг кредитора», — заявил Гройсман.

По его словам, ликвидация госкомпании станет «подарком врагу».

В начале этого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд по спору о поставках и транзите газа. Позднее Шведский апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.