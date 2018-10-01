В Иране рассказали о разработке механизма по противодействию санкциям США

Замглавы иранского МИДа Аббас Аракчи рассказал о работе над механизмом, который позволит обходить наложенные на страну санкции со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время в Европе разрабатывают механизмом специального назначения (Special purpose vehicle, SPV), который должен позволить вести бизнес и совершать расчеты с иранской стороной. При этом им смогут пользоваться не только европейских страны, но и другие партнеры Ирана.

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«Мы надеемся, что до введения второй волны санкций США этот механизм может быть доступен и начнет функционировать», — сказал Аракчи.

Он добавил, что также речь идет о создании двухсторонних механизмов, которые сделают возможной нефтеторговлю в обход ограничений американской стороны.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки «хулиганского» поведения, когда угрожает санкциями европейским странам за продолжение торговых отношений с Ираном.