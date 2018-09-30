Борис Джонсон рассказал о борьбе за Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что он в отличии от премьер-министра страны Терезы Мэй сражался за Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times.

По его словам, он всегда выступал за выход Британии из Евросоюза.

Он также добавил, что продолжает верить в то, что Brexit пойдет Британии на пользу.

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Джонсон подчеркнул, что в настоящее время ситуация вокруг выхода Лондона из ЕС «сильно отличается от обещаний 2016 года».

Ранее Джонсон заявил, что предложение правительства Британии о сборе совместно с ЕС пошлин за товары от имени друг друга после Brexit является «совершенно абсурдным».