Борис Джонсон раскритиковал Лондон за планы по сбору пошлин от имени ЕС

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что предложение правительства страны о сборе совместно с Евросоюзом пошлин за товары от имени друг друга после Brexit является «совершенно абсурдным». Об этом сообщает The Sunday Times.

По его словам, правительству Британии необходимо пересмотреть план по выходу страны из состава ЕС.

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Он также добавил, что британским властям стоит «гордиться» продвижением идей консервации в парламенте страны.

Ранее сообщалось, что Джонсон обнародовал свой собственный план по выходу Великобритании из Евросоюза.

Как отмечалось, данный план является альтернативой предложениям правительства премьер-министра Британии Терезы Мэй.