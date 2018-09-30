Пушков посоветовал Маску спрятаться от ФБР на Марсе‍

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере заявил, что у основателя Tesla Илона Маска есть вариант тайно отправиться Марс и оттуда дразнить ФБР.

«На Марс ФБР точно не доберется», — написал Пушков.

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По его словам, Маск может воспользоваться этим способом, если его «действительно прижмут».

Однако, он также отметил, что в тюрьме Маску «будет намного лучше», чем на Марсе.

Ранее сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США и Илон Маск урегулировали в досудебном порядке предъявленные основателю Tesla обвинения в мошенничестве.