Порошенко рассказал о скорой выплате Россией убытков по газовым контрактам

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что Россия в скором времени выплатит Украине убытки по газовым контрактам, передает РИА «Новости».

Данное заявление украинский лидер сделал в ходе своего выступления на международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».

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Украинский лидер напомнил о решении Стокгольмского суда по спору «Газпрома» с «Нафтогазом».

«Нет, извините, поступит даже больше, потому что каждый день, который Россия не платит — на полмиллиона долларов сумма платежа увеличивается. И я уверен, что сумма поступит в ближайшее время», — заявил Порошенко.

Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала «выбить все долги» из «Газпрома» в том случае, если победит на выборах.