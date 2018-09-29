Джонсон обнародовал свой план по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обнародовал свой собственный план по выходу Лондона из Евросоюза. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По его словам, данный план является альтернативой предложениям правительства премьер-министра Британии Терезы Мэй.

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Он также добавил, что в настоящее время Лондон находится в невыгодном положении на переговорах по Brexit.

Джонсон подчеркнул, что правительство Мэй отметилось «нежеланием предпринимать какие-либо действия» в ходе переговоров с ЕС.

Ранее сообщалось, что представители британской лейбористской партии намерены голосовать против плана Мэй по Brexit.