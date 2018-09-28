Гонконгские инвесторы предложили наращивать турпоток из Китая в Петербург

Гонконгские инвесторы, побывавшие с бизнес-миссией в России, заинтересовались развитием туристической индустрии в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает фонд «Росконгресс», выступавший организатором миссии. В ходе визита представители бизнеса встретились с руководителями министерств и ведомств России, главами Москвы, Петербурга и Новгородской области, а также с главами крупных российских компаний.

«Мне нравится Санкт-Петербург, я считаю, что мы должны активно работать над значительным увеличением туристического потока из Китая. Москва мне также очень нравится», — сказал председатель компании Hang Lung Properties Ронни Чан.

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Председатель Far East Consortium International Дэвид Чхиу попросил подготовить конкретные предложения по проектам в Петербурге.

«Председатель инвестиционной и девелоперской группы компаний Bonds Group of Companies Энсон Чан пригласил Россию воспользоваться возможностями Гонконга для продвижения сельскохозяйственной продукции на китайском рынке в целом», — говорится в сообщении. Речь идет о поставках продукции в Китай в целом и в Гонконг в частности.