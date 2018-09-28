США предостерегли от иностранных инвестиций в Иран

Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США предостерегают компании третьих стран от инвестиций в Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Иностранные инвестиции в иранский режим приводят только к откладыванию реформ, которые так нужны иранцам», — сказала Науэрт.

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Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Иран продолжит противодействовать санкциям США.

Он подчеркнул, что Иран намерен и дальше работать с партнерами для создания новой окружающей реальности, в которой «уважающие себя страны смогут отстаивать свои интересы».

По словам президента Ирана Хасана Роухани, США остались в изоляции после выхода из иранской ядерной сделки.