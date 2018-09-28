Мосбиржа намерена приобрести 20% Казахстанской биржи

Московская биржа намерена до конца следующего года купить до 20% Казахстанской фондовой биржи (KASE) за 338 млн руб. Об этом сообщается на сайте биржи.

«Московская биржа планирует приобрести до 20% уставного капитала в два этапа до конца 2019 года. Московская биржа рассчитывает потратить на приобретение акций около 338 млн руб», — сказано в заявлении.

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В апреле официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Московскую биржу оштрафовали на 300 тыс. руб. за каждое нарушение законов об инсайдерской информации.

Как стало известно, Центробанк провел проверку исполнения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.