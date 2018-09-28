Эрдоган и Меркель заступились за российский газ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выступают за поставки российского газа. Об этом сообщает RNS.

Он напомнил, что на саммите НАТО президент США Дональд Трамп упрекнул участников в больших тратах на российский газ.

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«Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой», — сказал Эрдоган.

По его словам, канцлер ФРГ также заступилась за поставки российского газа.

Ранее Трамп сообщил, что проект газопровода «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России.