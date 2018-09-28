Песков рассказал об участии Путина на «Российской энергетической недели»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет участие в центральной панельной дискуссии форума «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас ведется активная подготовка к «Российской энергетической неделе». Состоятся очень интересные дискуссии в рамках этой энергетической недели. Мы ожидаем также, что в центральной панельной дискуссии этого мероприятия примет участие и президент Путин», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что на форуме ожидается широкое международное представительство.

«Поэтому ожидаем, что это будет достаточно интересно с точки зрения содержательности мероприятия», — добавил Песков.

Как стало известно, «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве 3-6 октября.