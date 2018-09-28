Аксаков прокомментировал идею выдачи кредитов молодежи под 2%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что появление в России льготных кредитов для молодежи по ставке 2% является позитивной инициативой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, депутат Госдумы Борис Чернышов предложил главе Банка России Эльвире Набиуллиной создать для молодежи до 30 лет систему льготных кредитов по минимальной ставке в 2%.

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«Я за молодежь, лучше им кредит выдавать вообще по нулевой ставке, но нужно при этом указать источник, который мог бы обеспечить такие ставки для молодых людей, чтобы они могли, например, купить квартиру, используя ипотечный кредит. Такие идеи звучат позитивно и правильно, но все должно опираться на реалии экономики», — сказал Аксаков.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство должно продолжить работу над повышением доступности ипотеки в России.