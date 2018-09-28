Глава ВТО рассказал о последствиях глобальной торговой войны

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу призвал не допустить глобальной торговой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поднимается, усиливается напряжение, новые тарифы, которые были обозначены сегодня, охватывают миллиарды долларов, готовятся новые меры и, честно говоря, мы не видим даже окончания этого. Если данный тренд продолжится, то мы увидим угрозу стабильности и, таким образом, угрозу росту и созданию рабочих мест», — сказал Азеведу.

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Он подчеркнул, что это повлияет на все регионы в мире.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сообщил, что американские «торговые войны» могут повредить доверию инвесторов и рынку.