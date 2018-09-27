Кудрин дал прогноз по ценам на нефть
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что цены на нефть продолжат расти в ближайшие три года. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«Пока мы прогнозируем некоторое повышение цены на нефть. Я, конечно, думаю, это может произойти на два-три года», — сказал Кудрин.
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Он напомнил, что также есть прогнозы, которые предсказывают снижение цен на нефть на рубеже пяти-шести лет.
Глава Счетной палаты добавил, что в ближайшие три года спрос на нефть вырастет больше чем на 3 млн баррелей в год.
Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован.