Кудрин дал прогноз по ценам на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что цены на нефть продолжат расти в ближайшие три года. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Пока мы прогнозируем некоторое повышение цены на нефть. Я, конечно, думаю, это может произойти на два-три года», — сказал Кудрин.

Реклама

Он напомнил, что также есть прогнозы, которые предсказывают снижение цен на нефть на рубеже пяти-шести лет.

Глава Счетной палаты добавил, что в ближайшие три года спрос на нефть вырастет больше чем на 3 млн баррелей в год.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован.