Медведев: Россия живет в предельно агрессивной среде

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что страна живет и работает в предельно агрессивной среде. Об этом сообщает RNS.

«Нет необходимости объяснять, насколько сильно изменился мир. Мы живем и действуем в предельно агрессивной среде. Это касается ситуации и на мировых рынках, и, конечно, не прекращающегося санкционного давления», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что Россия в связи с этим находится в особых условиях.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что авторы новых санкций против России никак не могут удовлетворить свои геополитические амбиции.