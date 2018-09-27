Госдума приняла закон об изменении пенсионной системы

Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионной системы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Предполагается в течение ближайших лет постепенно довести порог выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания Госдумы.

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Ранее сообщалось, что Госдума одобрила поправки президента России Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионной системы.

Среди предложенных президентом поправок отдельное внимание уделено женщинам. Им предлагается установить планку выхода на пенсию в 60 лет. При этом многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше этого срока. Так, если женщина растит трех детей, то получит право выйти на пенсию на три года раньше положенного срока (в 57 лет вместо 60), если у нее четыре ребенка — на 4 года раньше. Если же у многодетной матери в семье растет пять и более детей, то ее возраст выхода на пенсию составит 50 лет.