Официальный курс евро снизился на 34 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, уменьшился на 34,39 коп., до 77,04 руб., курс доллара увеличился на 7,7 коп., до 65,83 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 11,24 коп., составив 70,87 руб.

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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,09% и составил 2425,18 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,03%, до 1161,07 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,19%, составив $72,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,97% — до $82,13 за баррель.

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