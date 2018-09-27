Орешкин рассказал о необходимой инфраструктуре для развития торговли с Азербайджаном

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия до конца 2019 года завершит строительство инфраструктуры для развития товарооборота с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«12 месяцев есть на то, чтобы всю инфраструктуру привести в соответствие с теми потребностями, теми планами, что у нас есть по развитию товарооборота», — сказал Орешкин.

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Он также подчеркнул, что для повышения показателей в области торговли двух стран необходимо развитие в сфере транспорта и логистики, а также финансов.

Ранее Орешкин рассказал о перезагрузке торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

Министр добавил, что Россия и Азербайджан рассматривают новые форматы торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства.