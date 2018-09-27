Орешкин рассказал о перезагрузке торгово-экономических отношений с Азербайджаном
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Азербайджан рассматривают новые форматы торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сейчас обсуждаем развитие проектов (в сельском хозяйстве – «Газета.Ru»), которые начинаются с поставки сельхозтехники, удобрений и заканчиваются поставками продукции, которая сделана в Азербайджане, в российские торговые сети», — сказал Орешкин.
Он также добавил, что с начала текущего года началась активная перезагрузка торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Ранее сообщалось, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по итогам встречи подписали совместное заявление о приоритетных направлениях сотрудничества двух стран в экономической сфере.