Орешкин рассказал о перезагрузке торгово-экономических отношений с Азербайджаном

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и Азербайджан рассматривают новые форматы торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас обсуждаем развитие проектов (в сельском хозяйстве – «Газета.Ru»), которые начинаются с поставки сельхозтехники, удобрений и заканчиваются поставками продукции, которая сделана в Азербайджане, в российские торговые сети», — сказал Орешкин.

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Он также добавил, что с начала текущего года началась активная перезагрузка торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Ранее сообщалось, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по итогам встречи подписали совместное заявление о приоритетных направлениях сотрудничества двух стран в экономической сфере.