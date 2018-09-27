В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,19%, составив $72,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,97% — до $82,13 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, уменьшился на 0,14 коп., до 77,38 руб., курс доллара снизился на 6,59 коп., до 65,75 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 3,57 коп., составив 70,99 руб.

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