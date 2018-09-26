В МВД предложили расширить доступ к данным о банковских счетах

В МВД России предложили расширить круг сотрудников, которые имеют право запрашивать в банках информацию о счетах, вкладах и операциях предпринимателей и юрлиц, даже если они не являются подозреваемыми по уголовному делу. Законопроект был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, ведомство предлагает предоставить такие полномочия дознавателям. На данный момент на это имеют право следователи, а дознаватели могут запрашивать данные только о счетах и банковских операциях подозреваемых и обвиняемых в соответствии с судебным решением.

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«Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию», — говорится в тексте законопроекта.

В ведомстве утверждают, что в 2107 году из-за отсутствия судебного решения почти по 3 тысячам уголовных дел справки из банков, несмотря на необходимость, не были затребованы.