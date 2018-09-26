В Минэкономразвития дали совет россиянам по покупке и продаже валюты

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин посоветовал россиянам не принимать эмоциональных решений о покупке и продаже валюты, передает РИА «Новости».

Также министр заверил жителей России в том, что политика Центробанка и правительства обеспечат устойчивое развитие экономических показателей. Он подчеркнул, что российская макроэкономическая политика настроена на обеспечение долгосрочной стабильной динамики курса.

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«Мы с вами недавно общались во Владивостоке, курс рубля тогда был в районе 70,5, приближался к отметке 71 рубль за доллар. И я тогда откровенно и прямо сказал, что это не лучший момент для покупки иностранной валюты, даже доллары надо продавать», — напомнил Орешкин.

Также он подтвердил ранее утвержденный Минэкономразвития прогноз курса доллара на конец года в районе 64 рублей. Министр добавил, что колебания курса носят временный характер

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent превысила $82 впервые с ноября 2014 года.