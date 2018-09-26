Новак рассказал об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что около половины стран ОПЕК+ увеличили добычу нефти, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, данным страны нарастили добычу нефти в рамках соответствующего июньского решения.

Он также добавил, что в августе условия соглашения ОПЕК+ перевыполнялись на 29%.

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Новак подчеркнул, что из-за этого страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти еще на 29%.

Ранее Новак заявил, что мировой рынок нефти пока частично находится в дефиците.

Он также отметил, что Россия все еще изучает предложение стать наблюдателем в ОПЕК.