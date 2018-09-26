Трамп: США продолжат вводить жесткие санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания СБ ООН заявил, что Вашингтон продолжит вводить жесткие санкции против «злонамеренной» деятельности Тегерана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все санкции США против иранской ядерной программы вступят в полную силу в начале ноября.

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Он также добавил, что США продолжат вводить дополнительные санкции против Ирана.

Трамп подчеркнул, что страны нарушающие санкции против Ирана «столкнутся с серьезными последствиями».

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Трамп должен прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока.