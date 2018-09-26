Россиян предупредили о проблемах при вылетах в Китай

В Росавиации заявили, что у российских авиаперевозчиков есть проблемы с получением слотов в аэропортах КНР. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

По данным ведомства, прохождение аккредитации для начала полетов в Китай занимает длительное время.

Как отмечается, Ростуризм призывает туроператоров не продавать билеты на регулярные и чартерные рейсы в КНР без наличия у авиаперевозчиков всех необходимых документов.

Реклама

По мнению ведомства, это поможет избежать нештатных ситуаций.

Ранее сообщалось, что Евроконтроль предупредил о перегруженности европейских аэропортов.