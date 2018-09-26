Госдума одобрила закон об изменении пенсионной системы

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении пенсионной системы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила поправки президента России Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионной системы.

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Среди предложенных президентом поправок отдельное внимание уделено женщинам. Им предлагается установить планку выхода на пенсию в 60 лет. При этом многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше этого срока. Так, если женщина растит трех детей, то получит право выйти на пенсию на три года раньше положенного срока (в 57 лет вместо 60), если у нее четыре ребенка — на 4 года раньше. Если же у многодетной матери в семье растет пять и более детей, то ее возраст выхода на пенсию составит 50 лет.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию одного из ключевых обсуждений законопроекта о повышении пенсионного возраста.