Министр Ирана посоветовал Трампу прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что президент США Дональд Трамп должен прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока. Об этом сообщает RNS.

«Если Трамп хочет, чтобы цены на нефть перестали расти, а рынок не дестабилизировался, он должен прекратить вмешательство в регион Ближнего Востока и перестать препятствовать добыче и экспорту иранской нефти», — сказал Зангане.

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Ранее сообщалось, что президент США во время своего выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН раскритиковал страны ОПЕК за «завышение цен».

По словам американского президента, ОПЕК и страны-члены соглашения «обкрадывают весь остальной мир» и необоснованно завышают цены на нефть.