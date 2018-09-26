Минфин предложил выделить ОАК 17 млрд рублей

Минфин предложил докапитализировать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) на 17 млрд руб. для реализации проекта создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Минфина.

«Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», г. Москва, в том числе для осуществления последующих взносов в уставные капиталы дочерних обществ, на финансовое обеспечение затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета», — сказано в документе министерства.

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Отмечается, что взнос в 2019 году составит 4 млрд руб, в 2020 году — 6 млрд руб, а в 2021 году — 7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ОАК согласует с Минпромторгом программу по сверхтяжелому транспортному самолету.