Матвиенко раскритиковала Минстрой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Минстрой министерством недостоверной статистики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Честно говоря, никакое это не министерство строительства, а какое-то министерство недостоверной статистики. Всегда бравурные отчеты, всегда у них миллионы растущего жилья… Не чувствуется, что у нас есть орган исполнительной власти, который управляет процессами, законами и сам что-то реально делает», — сказала Матвиенко.

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Она также поддержала слова вице-премьера Виталия Мутко о необходимом реформировании Минстроя.

Ранее сообщалось, что Минстрой России оценил финансирование программы по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры в стране в 2,5 трлн руб.