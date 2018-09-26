«Известия»: тайные покупатели ЦБ получат новые функции

Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута заявил, что «тайные покупатели» начнут проверять не только процесс выдачи вкладов, но и продажи страховых и инвестиционных продуктов. Об этом пишут «Известия».

В ЦБ отметили, что в последнее время распространилась практика мисселинга — реализация одних инструментов под видом других.

Реклама

«Обычно это делается путем некорректного информирования или намеренного введения в заблуждение клиента», — пояснили в Центробанке.

Как стало известно, сотрудники регулятора также проконтролируют сферу инвестиционного страхования жизни.

Ранее сообщалось, что ЦБ выразил обеспокоенность ростом ипотеки с низким первоначальным взносом.