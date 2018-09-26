Киссинджер дал оценку будущих отношений США и КНР

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, что он оптимистично смотрит на долгосрочное развитие отношений Пекина и Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В отношении долгосрочного развития отношений США и Китая я придерживаюсь оптимистичной позиции, обеим сторонам необходимо посмотреть на эти отношения с более широкой перспективы и укрепить сотрудничество для ответа на многочисленные региональные и международные проблемы, а также глобальные вызовы», — сказал Киссинджер.

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Он также подчеркнул, что Китай и США имеют разные точки зрения по ряду вопросов, но они не могут вести противостояние.

Ранее Госсовет КНР сообщил, что американские власти пытаются навязать Китаю собственные интересы.