Захарова: делегация ФРГ захихикала на словах Трампа о России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала выступление президента США Дональда Трампа на заседании 73-й Генеральной ассамблеи ООН.

«Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала», — написала Захарова.

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Она также отметила, что в выступлении Трампа «красной нитью» прошли две темы — необходимость защиты собственного суверенитета, а также безальтернативность отстаивания национальных интересов. Захарова подчеркнула, что это касалось не только самих США, но также и всех остальных стран мира.

Ранее Трамп заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России.